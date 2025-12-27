Calciomercato Lazio, fra addii e rinnovi: il punto sui biancocelesti e i calciatori coinvolti in queste trattative

Calciomercato Lazio, si prospettano settimane impegnative per Fabiani. Sarri si aspetta che alcuni giocatori possano essere blindati

Il calciomercato della Lazio entra in una fase delicata: la società biancoceleste non può permettersi ulteriori errori. Dopo aver affrontato il mercato in entrata, sebbene con risultati ancora parziali, l’attenzione del club ora si sposta sui rinnovi contrattuali. È arrivato il momento di trasformare le promesse fatte nei mesi scorsi in fatti concreti, mettendo nero su bianco accordi che da troppo tempo erano rimasti solo parole.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo sblocco del mercato ha dato alla Lazio una boccata d’aria fresca, ma ora i rinnovi diventano la priorità assoluta. La speranza dei dirigenti è che non sia troppo tardi per blindare i giocatori chiave, evitando di perderli a parametro zero e garantendo continuità al progetto tecnico guidato da Maurizio Sarri.

Paradossalmente, il reparto che sta rendendo meglio sul campo è quello che richiede interventi immediati: la difesa. Gila e Romagnoli attendono da tempo una proposta concreta. Per lo spagnolo potrebbe essere complicato trovare un accordo, mentre Romagnoli si aspetta che le promesse di Lotito vengano finalmente rispettate. Anche Marusic è nel mirino della dirigenza: il terzino sarà oggetto di un tentativo in extremis di rinnovo, con l’obiettivo di adeguare il suo contratto alle prestazioni offerte negli ultimi anni.

Non solo la difesa: anche a centrocampo il calciomercato della Lazio passa attraverso i rinnovi. Toma Basic, in scadenza a giugno, è diventato centrale nello scacchiere di Sarri dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane. La società dovrà decidere se garantire un adeguamento economico per confermare il centrocampista in biancoceleste.

Sul fronte delle partenze, invece, alcune decisioni sembrano già prese: Hysaj, Vecino e Pedro lasceranno la Lazio a giugno, chiudendo così il loro ciclo nella capitale. La società dovrà quindi programmare il futuro senza queste pedine, assicurandosi di trovare alternative valide e funzionali al modulo di Sarri.

In sintesi, il calciomercato della Lazio non riguarda solo gli acquisti, ma anche la gestione strategica dei contratti e dei rinnovi. La dirigenza deve agire rapidamente per consolidare la rosa e garantire stabilità, evitando di disperdere il patrimonio tecnico costruito negli ultimi anni. Tra rinnovi da definire e partenze già decise, la Lazio si trova in un momento cruciale: le scelte prese in questa fase determineranno in gran parte il futuro della squadra, sia sul piano sportivo sia sul piano economico.