Calciomercato Lazio, retroscena: blitz di Picchioni per il sostituto di Immobile

Calciomercato Lazio, c’è il retroscena: la missione in Argentina di Picchioni è servita anche per individuare l’erede di Immobile

Importante retroscena svelato da Il Messaggero sul futuro calciomercato Lazio.

La missione in Argentina dello scouting Picchioni non era solo per il difensore Valentini, ma soprattutto per un bomber al posto di Ciro, tentato dall’Al-Ahli e non solo. Il futuro del classe ’90 resta pericolosamente incerto.