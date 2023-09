Calciomercato Lazio, retroscena Vecino: la rivelazione di Sarri. Cosa è successo in estate

Calciomercato Lazio, retroscena Vecino: Sarri conferma il concreto tentativo del Galatasaray a fine estate. No secco del tecnico

Nel post-partita della gara vinta ieri sera contro il Torino, ai microfoni di DAZN, Maurizio Sarri ha svelato un importante retroscena del calciomercato Lazio legato a Matias Vecino:

«Ha avuto una richiesta dal Galatasaray, ma quando il mercato in Italia era già chiuso quindi non è stato preso neanche in considerazione. Lui mi ha chiamato, gli ho detto che non c’era alcuna possibilità. E lui ‘Va bene mister, ciao ciao».