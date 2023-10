Calciomercato Lazio, il retroscena di Vecino: «Galatasaray? Sarri mi ha detto che...»

Calciomercato Lazio, Matias Vecino ha svelato un retroscena relativo al suo mancato passaggio al Galatasaray: c’entra Sarri

Ospite in una trasmissione uruguaiana, Matias Vecino ha ripercorso la trattativa e il mancato trasferimento al Galatasaray nell’ultimo calciomercato Lazio svelando un retroscena su Sarri. Le sue parole riprese dal Corriere dello Sport:

«La prima cosa che ho fatto è stata parlare con Sarri e lui mi ha detto che non c’erano possibilità, perché voleva che restassi. Da quel momento in poi non ho avuto altro da fare. D’altronde sto bene qui, in un grande club e con competizioni importanti da giocare. Bielsa? Ti apre la mente».