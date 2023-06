Calciomercato Lazio, Retegui sempre nel mirino: ecco cosa succede. Il Tigre lo venderà solo alla fine del campionato argentino

L’attaccante del Tigre, Mateo Retegui è un nome che continuamente viene accostato alla Lazio. Come riferisce il corrieredellosport.it, alla fine di gennaio era stato già proposto l’oriundo del Tigre, e costava cinque milioni, poi il prezzo del cartellino è salito.

E sembrava che non convincesse in pieno il tecnico capitolino. Per il giocatore si era mossa anche l‘Inter, ora anche la Fiorentina. I biancocelesti lo monitora anche se ad oggi Marcos Leonardo è più avanti. Il Tigre venderà il giocatore solo alla fine del campionato argentino, dunque non prima dell’inizio di agosto.