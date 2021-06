Calciomercato Lazio, riflessioni sul regista: Sarri vuole valutare Cataldi

Cataldi sarà uno dei nomi che Maurizio Sarri vorrà valutare nel ritiro di Auronzo di Cadore: la situazione

Il centrocampo è senza alcun dubbio uno dei reparti su cui la nuova Lazio di Sarri dovrà lavorare. Ma, secondo quanto rivelato da La Repubblica, in mezzo al campo i tempi potrebbero allungarsi.

Infatti, prima di intervenire sul mercato, con il nome di Torreira che pare essere in pole, l’allenatore biancoceleste vorrebbe valutare i giocatori già presenti in rosa, in primis Danilo Cataldi. Auronzo di Cadore sarà il palcoscenico in cui il centrocampista proverà a convincere il nuovo tecnico. Da chiarire poi anche la situazione di Escalante. Per i due le tre settimane sotto le Tre Cime di Lavaredo saranno fondamentali.