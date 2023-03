Calciomercato Lazio: ecco il regalo Champions per Sarri. Può arrivare lui

Calciomercato Lazio: ecco il regalo Champions. Può arrivare lui per completare la rosa di Sarri

Come riporta Il Messaggero il calciomercato Lazio sta valutando attentamente un investimento su Mateo Retegui. Con l’età che avanza, Immobile – costretto a saltare dodici partite quest’anno – comincia ad aver bisogno di rifiatare, e l’idea di un colpo importante in prospettiva futura fa gola. Di certo un aiuto arriverebbe con un piazzamento alto in classifica e l’eventuale qualificazione in Champions League.

Milioni da riversare sul mercato per completare la rosa di Sarri alleviando la dipendenza da Ciro. L’unico dubbio risiederebbe nella capacità di quest’ultimo di dividere la luce dei riflettori sia nel club che nella Nazionale. Il ds Tare da tempo ha bloccato Sallai del Friburgo, ma la variabile Retegui potrebbe stravolgere tutto. Su Mateo sono piombati anche Atletico Madrid, Napoli e Roma, ma in prima fila c’è l’Inter.