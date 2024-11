Calciomercato Lazio, vicino un talento della Stella Rossa: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Calciomercato Lazio, la trattativa per il talento serbo sembrerebbe in stato avanzato. Ecco l’ultima idea di Fabiani e Lotito

Il calciomercato Lazio guarda anche al futuro. Come riportato dal portale inglese Transferfeed, la società biancoceleste sembrerebbe molto vicino al talento della Stella Rossa Đorđe Ranković.

Il calciatore serbo classe 2007 si è messo in mostra facendo registrare 12 gol e 10 assist in 24 partite. Inoltre, il suo contratto è in scadenza a giugno e la Lazio ne potrebbe approfittare.