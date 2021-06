Calciomercato Lazio, Radu e Caicedo si allontanano dall’Inter?

Secondo Repubblica.it Stefan Radu è lontano dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter, così come Felipe Caicedo. I dettagli

Repubblica.it fa il punto sul mercato in entrata e in uscita dell’Inter. Detto della possibile svolta per la cessione di Hakimi, i nerazzurri sono sempre a caccia di un sostituto di Kolarov (a cui non sarà rinnovato il contratto) e di un vice-Lukaku.

I due nomi prescelti da Marotta e Ausilio per rispondere a queste esigenze sono quelli di Radu e Caicedo ma entrambi sono lontani dal nerazzurro. Per l’ecuadoriano, l’Inter era pronta a spendere 3 milioni, la Lazio ne chiede 8. Radu, invece, sembra più vicino alla permanenza a Roma e al rinnovo di contratto.