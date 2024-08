Calciomercato Lazio, Fabiani non MOLLA il pupillo a centrocampo: ASSALTO possibile solo in un caso

Calciomercato Lazio, Fabiani non molla il possibile colpo Cherki a centrocampo: per l’affondo serve la cessione di Isaksen

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tema delle cessioni dei cosiddetti esuberi resta la priorità degli ultimi 10 giorni di calciomercato Lazio estivo. In particolare Fabiani ha in mente di affondare a fine agosto per Cherki del Lione, finito addirittura fuori rosa nel club francese.

Tuttavia per tentare un assalto concreto (considerata la valutazione di 15 milioni di euro) il DS dovrebbe cedere Gustav Isaksen, finito nelle retrovie delle scelte di Marco Baroni. Prossimi giorni praticamente decisivi.