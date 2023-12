Calciomercato Lazio: lui pronto ad andare via senza Champions? Sirene dalla Premier

Sirene di calciomercato dall’Inghilterra per un giocatore della Lazio, senza Champions League rischio trasferimento in Premier, ecco chi è

Si prospetta un’estate assolutamente impegnativa, la prossima in arrivo, per il calciomercato della Lazio. Molto a tal riguardo potrebbe dipendere dal futuro di Ivan Provedel. Come riportato dal Messaggero infatti, la retroguardia biancoceleste (ormai un leader all’interno dello spogliatoio) sarebbe in attesa di un eventuale passo avanti da parte della dirigenza per il proprio rinnovo contrattuale.

La regola di Lotito sarebbe però altrettanto chiara: nessun rinnovo dopo una sola stagione, un obbligo valido per altro per tutti i giocatori. Dunque la possibile trattativa con il portiere, si legge, slitterebbe proprio alla prossima estate. Il rischio concreto di inserimenti di altri club per il suo cartellino a questo punto ci sarebbe eccome (specialmente in caso di mancato approdo in Champions League). Primo su tutti, ad esempio, il Manchester United alle prese con le ormai note prestazioni di un Onana decisamente al di sotto delle aspettative.