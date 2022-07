Provedel Lazio, fumata bianca vicina: cosa manca per chiudere l’affare

Quasi tutto fatto per l’arrivo di Ivan Provedel alla Lazio: ecco cosa manca per chiudere l’affare con lo Spezia

Ore 21.15 – È terminato l’incontro tra l’agente di Provedel e la Lazio. Raggiunto l’accordo sulle commissioni da elargire all’entourage del portiere ma non è ancora arrivata la fumata bianca definitiva. Cosa manca? Il sostituto di Provedel. Infatti lo Spezia non ha intenzione di liberare il proprio estremo difensore senza aver prima chiuso con chi lo rimpiazzerà (Dragowski). L’affare non è in discussione, Provedel freme ma si dovrà ancora pazientare.

La Lazio non è mai stata così vicina a Ivan Provedel. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’agente del portiere è a Formello per chiudere con il club biancoceleste. Il giocatore dovrebbe legarsi alla Lazio per 5 anni con uno stipendio da circa 1,3 milioni di euro l’anno.

Lo Spezia vorrebbe chiudere entro stasera la cessione del suo attuale portiere per poi accelerare la trattativa con la Fiorentina per Dragowski per non rischiare di perderlo. Se si troverà un accordo Provedel potrebbe arrivare anche domani a Roma.