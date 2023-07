Calciomercato Lazio, Primavera: preso un’attaccante dall’Inter. La Lazio U16 avrebbe acquistato a titolo definitivo Nicolò Urbano

Colpo in entrata per la Primavera della Lazio. Come riporta il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi la Lazio U16 avrebbe acquistato a titolo definitivo Nicolò Urbano, attaccante classe dell’Inter.

Urbano avrebbe firmato con i capitolini il suo primo contratto da professionista e in questi giorni si sta allenando.