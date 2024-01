Calciomercato Lazio, si avvicina la prima cessione a titolo definitivo: i dettagli

Calciomercato Lazio, un esubero pronto a lasciare la Lazio a titolo definitivo già a gennaio: tutti i dettagli

Il calciomercato di gennaio è appena iniziato, e la prima cessione a titolo definitivo è già vicina per la Lazio. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoC.com, l’addio di Emanuele Cicerelli sembra cosa fatta.

Ad aspettarlo ci sarebbe il Catania di mister Cristiano Lucarelli. L’esterno classe ‘96 non rientrava nei piani di Sarri. Potrà, invece, essere di aiuto al 4-2-3-1 del tecnico della squadra siciliana, agganciata alla corsa playoff per tornare in Serie B.