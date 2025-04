Calciomercato Lazio, la Premier League bussa alla porta per quel difensore: può partire in estate! Tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, la Premier League bussa alla porta per quel difensore: le ultime in vista dell’apertura della sessione estiva di mercato

Secondo quanto riporta TMW, Romagnoli è alla sua terza stagione alla Lazio, quando tornò nella Capitale lo fece a parametro zero, con un contratto quinquennale da circa tre milioni di euro netti a stagione ma anche con una promessa mai verbalizzata: un adeguamento in caso di qualificazione in Champions League al termine della stagione 2022/23.



L’adeguamento promesso però non c’è mai stato e da quel momento in poi il rapporto tra club e difensore si è un po’ raffreddato. Ecco perché a fine stagione non è da escludere un suo addio. Al momento Romagnoli sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera, a due anni dalla scadenza del contratto con la Lazio già diversi club di Premier hanno chiesto informazioni. Vedremo cosa succederà in estate.