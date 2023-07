Calciomercato Lazio, nome a sorpresa in attacco? Sale Amdouni, ecco perchè è il preferito di Sarri

Calciomercato Lazio, a sorpresa Amdouni del Basilea sta per scavalcare Marcos Leonardo: Sarri lo preferisce per un motivo

Come riferito da Alfredo Pedullà, potrebbe esserci una clamorosa svolta nel calciomercato Lazio. Nelle ultime ore infatti il profilo di Zeki Amdouni, attaccante classe 2000 del Basilea, è in netto rialzo rispetto a Marcos Leonardo.

Sarri e Lotito lo preferiscono non solo per una questione di prezzo (12 milioni contro i 15, con valutazione a rialzo, di Marcos Leonardo) ma anche per le caratteristiche: Amdouni è un calciatore simile a Dzeko, bravo in area ma anche e soprattutto nel dialogo con i compagni. I prossimi giorni saranno decisivi.