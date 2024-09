Calciomercato Lazio, Pradè ANNUNCIA l’ex obiettivo: «Arriverà a gennaio». Le parole del Direttore sportivo della Fiorentina

Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sull’ultimo mercato della Fiorentina e su Valentini, ex obiettivo della Lazio.

VALENTINI – «Abbiamo presentato undici calciatori, manca solo il dodicesimo che è Valentini e arriverà a gennaio».