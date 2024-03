Calciomercato Lazio, Marusic e Hysaj al passo d’addio? Scenario a sorpresa per i due terzini

Calciomercato Lazio, possibile rivoluzione in casa biancoceleste per quanto riguarda il reparto terzini: Marusic e Hysay ai saluti?

La difesa della Lazio, nel prossimo calciomercato biancoceleste, potrebbe subire una vera e propria rivoluzione.

Come riportato da Il Messaggero infatti, le posizioni di Marusic e Hysaj sono in bilico. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno del 2025 e percepiscono rispettivamente 2 e 1.5 milioni di euro a stagione. Lotito potrebbe decidere di far partire entrambi così da monetizzare. Si attendono proposte soprattutto dall’Arabia Saudita.