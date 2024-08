Calciomercato Lazio, possibile ritorno di fiamma per QUEL giocatore. La SITUAZIONE. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta Il Corriere dello Sport, Dia non è uscito completamente dai radar del calciomercato Lazio. I dubbi riguardano la continuità e il ruolo. Simeone pista difficile ma, se non dovesse finire all’Atalanta, può essere tenuto in considerazione a fine mercato.

Monitorato anche Fotis Ioannidis del Panathinaikos. Le alternative per la fascia sono praticamente tutti classe 2005: Vitor Roque (Barcellona), Fernandez-Pardo (Gent), Antonio Nusa (Bruges), Wesley (Corinthians), Assane Diao (Betis).