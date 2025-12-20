Calciomercato Lazio, Nuno Tavares resta un pilastro per Sarri: e sull’interesse dell’Al-Ittihad…

Calciomercato Lazio, Nuno Tavares resta centrale nel progetto tecnico dei biancocelesti: sull’interesse dell’Al-Ittihad…

La stagione 2025-26 rappresenta per Nuno Tavares il banco di prova più impegnativo, quello della conferma dopo un impatto iniziale in Serie A che aveva stupito l’intero panorama calcistico. Se un anno fa il portoghese era apparso come una forza incontenibile sulla fascia, oggi il “treno” biancoceleste si trova a fronteggiare avversari che hanno imparato a limitarlo con raddoppi sistematici e marcature più studiate.

In questo contesto, Maurizio Sarri sta momentaneamente preferendo Luca Pellegrini, in attesa di ritrovare la versione migliore di Tavares, quella capace di devastare le difese italiane al suo arrivo. Nonostante alcune voci di mercato che lo hanno accostato all’Al-Ittihad di Sergio Conceição, il club saudita non ha mostrato un reale interesse, mentre la Lazio resta concentrata sul recupero totale del suo numero 17, considerato ancora centrale nel progetto tecnico.

Il confronto statistico tra le due stagioni evidenzia una metamorfosi significativa. Gli zero assist registrati finora contrastano nettamente con il rendimento straordinario di dodici mesi fa, quando Tavares aveva collezionato otto assist nelle prime otto giornate. Un calo evidente nella produzione offensiva, che però non cancella il suo primato interno nei dribbling riusciti: circa 2.3 ogni novanta minuti, conferma della sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Parallelamente, il portoghese ha incrementato il contributo difensivo, con una media superiore alle cinque palle recuperate a partita, segnale di una crescita nella gestione dei duelli e nella fase di non possesso. La Lazio punta a riportarlo al top della condizione fisica per la seconda parte di stagione, convinta che Tavares possa tornare protagonista assoluto sulla corsia mancina e magari replicare il record di assist che aveva illuminato la scorsa annata.

