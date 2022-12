Calciomercato Lazio: piace Sanabria ma il Toro blocca tutto. La situazione

Calciomercato Lazio: il club è sempre alla ricerca di un vice Immobile, l’ultimo nome è quello di Antonio Sanabria ma il Toro…

La Lazio è sempre alla ricerca di un vice Immobile da acquistare nel “povero” mercato di gennaio. I nomi che sono stati fatti sono tanti: da Bonazzoli a Cheddira passando per Caputo e Boye.

L’ultimo in ordine cronologico viene dal Piemonte ed è quello di Antonio Sanabria. L’attaccante – 2 reti in 11 presenze in stagione – è nel mirino di Tare ma il Torino ha deciso di toglierlo dal mercato al momento e tenerlo in granata. Lo riporta Gianluca Di Marzio.