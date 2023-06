Calciomercato Lazio, Petrucci: «Facciamo chiarezza sul mercato biancoceleste»

Calciomercato Lazio, Petrucci: «Vi parlo del mercato biancoceleste» Le parole del giornalista Sky

Intervistato da Lazio Style Channel, il giornalista Sky, Matteo Petrucci, ha fatto il punto della questione sul mercato della Lazio.

SIMEONE– «La sensazione è che il Napoli voglia riscattare Simeone, ma prima andrà risolta la questione allenatore. Se verrà riscattato sarà per tenerlo, questo è chiaro. Rientra, comunque, tra i preferiti di Sarri e se alla fine dovesse tornare a Verona, i buoni rapporti tra Lotito e Setti potrebbero favorire l’affare. Simeone ha accettato di buon grado la posizione riservatagli lo scorso anno, bisognerà valutare le idee del nuovo tecnico»

BERARDI E FRATTESI- «Non ci sono sorprese. Non è un segreto che nella lista di Sarri ci siano Berardi e Frattesi. Sono, però, trattative difficili. Sicuramente quella per l’esterno è più abbordabile e ha meno concorrenza del centrocampista. Non dovrebbero esserci novità significative. Frattesi penso che si possa fare solo con la partenza di uno tra Milinkovic e Luis Alberto, anche per una questione economica. Credo che buona parte del budget sarà reinvestita per potenziare l’attacco. Per il momento Sarri lì ha chiesto due acquisti, Pedro dovrebbe rinnovare, ma se dovesse partire gli acquisti da fare diventerebbero tre»

MILINKOVIC E LUIS ALBERTO – «Luis Alberto sta trattando per il rinnovo. Non c’è l’accordo, servono approfondimenti, ma credo che l’intesa arriverà. Lui e Sarri hanno aperto a questa possibilità. Non so quanto sia concreto l’interesse del Marsiglia, ma non capirei la sua scelta di andare al club francese, non lo vedo come un upgrade, soprattutto dopo questa stagione. Sappiamo, invece, la sua voglia di tornare in Spagna. Per Milinkovic alla Juventus c’è la possibilità di una trattativa incrociata con Pellegrini, ma Lotito non ha mai amato queste operazioni. Per il rinnovo ora è tutto fermo, magari però tra un mese le cose cambiano. Credo che la Lazio stia aspettando delle proposte: vedremo se arriveranno e che tipo di offerte saranno, poi tra un mese si rifaranno nuove valutazioni»

REGISTA– «Tutti i nomi fatti sono plausibili, rientrano nell’identikit del regista per Sarri. Il vero pallino di Sarri resta Torreira, sempre molto gradito a lui, ma non so se libererà dal Galatasaray. Cataldi viene da una grande stagione, troverà spazio anche il prossimo anno, ma qualcosa in quel ruolo si potrebbe fare, anche se non è una priorità»