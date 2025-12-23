Calciomercato Lazio, Petrucci fa il punto sulla grande trattativa Insigne. La situazione non lascia dubbi - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Petrucci fa il punto su Insigne e possibili scambi

Il Calciomercato Lazio entra in una fase di riflessione strategica, con il direttore sportivo Mauro Petrucci che ha fatto il punto sulla situazione legata a Lorenzo Insigne e alle possibili operazioni future. Secondo quanto dichiarato dallo stesso dirigente, l’attaccante napoletano non rappresenta una priorità assoluta al momento: “Insigne non è il primo obiettivo per la Lazio, anche se c’è già l’accordo sull’ingaggio e il via libera da parte di Sarri. La trattativa potrebbe chiudersi velocemente, ma al momento non è in cima alla lista”.

Petrucci ha voluto chiarire anche la filosofia della società sul mercato: “Può essere il mercato degli scambi, ma andrebbe contro gli ideali della Lazio, che storicamente non ha mai impostato le operazioni in questo modo”. La linea del club biancoceleste resta chiara: gli innesti devono rispondere a precise esigenze tecniche e integrate armonicamente nella rosa, senza forzare operazioni di scambio che possano compromettere la stabilità dell’ambiente.

Sul fronte delle possibili cessioni o contropartite, il ds ha fatto riferimento anche a Dele-Bashiru, giovane talento seguito con interesse dall’Atalanta. “Dele-Bashiru piace all’Atalanta, ma al momento non ci sono trattative concrete”, ha spiegato Petrucci, sottolineando come la società stia valutando con attenzione ogni opportunità, senza fretta di concludere affari che non siano in linea con il progetto tecnico di Sarri.

In sintesi, il Calciomercato Lazio per la finestra invernale appare orientato a operazioni mirate, con attenzione a equilibrio, qualità e prospettiva. La priorità resta quella di rinforzare la squadra con elementi funzionali al gioco del tecnico toscano, mentre nomi come Insigne vengono monitorati come possibilità concrete ma non immediate. La strategia del club è quindi chiara: intervenire con prudenza, senza forzare trattative, privilegiando scelte coerenti con gli obiettivi stagionali e con il modello di gestione della Lazio.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO