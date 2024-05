Calciomercato Lazio, per un ex obiettivo il futuro sembra segnato: il suo club lo annuncia cosi

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo di mercato biancoceleste sembra avere il futuro scritto: il presidente lo annuncia cosi

I campionati europei sono alle battute finali, al termine dei quali inizierà ufficialmente il calciomercato con le squadre che vogliono assicurarsi il miglior calciatore. Un vecchio pallino della Lazio è stato Greenwood, il quale sembrava essere l’identikit per rinforzare la rosa a suo tempo di Sarri. Il calciatore ex United però sembra aver il futuro già scritto come dimostrano le parole del presidente del Getafe

PAROLE – Al 90% proseguirà con noi, Lui vuole continuare con noi per un’altra stagione e noi siamo d’accordo