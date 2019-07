Calciomercato Lazio, per Murgia c’è un accordo tra i due presidenti: i dettagli

Calciomercato Lazio, accordo tra Lotito e Mattioli in caso di cessione di Murgia da parte della Spal

Calciomercato Lazio – Si è definitivamente conclusa l’avventura di Alessandro Murgia in maglia biancoceleste. L’ex Primavera è stato ceduto alla Spal nella trattativa che ha portato Manuel Lazzari a Roma. La Lazio ha guadagnato dal suo cartellino circa 7 milioni di euro: una plusvalenza totale essendo un calciatore proveniente dal settore giovanile. Ma, come riporta Il Corriere dello Sport, tra i due presidente, Lotito e Mattioli, ci sarebbe un accordo: in caso di cessione del giocatore, la Lazio avrà una corsia preferenziale per riacquistarlo.