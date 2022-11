Calciomercato Lazio, per la fascia sinistra spunta un nome dal Belgio

Calciomercato Lazio, per la fascia sinistra i biancocelesti osservano con molta attenzione Arteaga attualmente in forza al Genk

In occasione della sosta per il mondiale in Qatar, la Lazio è già a lavoro per il calciomercato invernale per garantire a Sarri una rosa idonea per il proseguo della stagione. Per il ruolo di terzino i biancocelesti guarderebbero in Belgio, in particolare Arteaga del Genk.

Il valore attuale del giocatore è di 5 milioni, e attualmente è al mondiale e in passato è stato cercato da Villareal, Getafe e Brighton. Prima però la Lazio deve fare cassa per ottenere un tesoretto di 5 milioni. A riportare la notizia è il Messaggero.