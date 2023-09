Calciomercato Lazio, per il settore giovanile il club biancoceleste si è assicurata il giovane talento Yardonov

Il calciomercato della Lazio non si concentra solo sui big ma anche sul settore giovanile, e mister Sanderra può contare su un nuovo innesto. Si tratta di Yardonov, classe 2005 e il suo contratto è stato depositato in Lega ed è pronto per la sua nuova avventura.