Calciomercato Lazio: Pellegrini-Rovella in dirittura, le cifre definitive del doppio affare con la Juventus. Ecco cosa manca

Come scrive il Corriere dello Sport il calciomercato Lazio ha chiuso con la Juventus la trattativa per Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. I due giocatori completeranno il reparto difensivo e la mediana di Maurizio Sarri.

Per il terzino si tratta di un ritorno nella capitale dopo i sei mesi in prestito dello scorso anno. Il regista, ha invece disputato la scorsa stagione al Monza. I biancocelesti hanno chiuso l’operazione spendendo circa 21,5 milioni di euro: 17 per Rovella e 4,5 per Luca Pellegrini. Mancano solo i dettagli burocratici: lunedì i due giocatori potrebbero sbarcare a Roma.