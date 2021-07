Da Shaqiri a Jovetic, passando per Brandt e Basic: Pedullà ha fatto il punto sui possibili nomi in entrata. Ecco le sue parole

L’indice di liquidità continua ad ostacolare il mercato della Lazio. Per vedere volti nuovi all’interno dello spogliatoio della Lazio, è necessaria la cessione di Correa. L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto sui possibili nomi in entrata sul suo sito:

«Shaqiri? L’esterno è stato offerto ma non è ritenuto funzionale al 433 di Sarri, quindi non si tratta di questioni economiche. Per la fascia si punta sempre Brandt, per quanto riguarda Sarabia tutto dipende dall’offerta del PSG. Orsolini è stato valutato ma escluso per questioni caratteriali, Kostic invece resta una suggestione ma la Roma è più avanti. Jovetic? Possibile idea come falso nove, ma con Caicedo e Muriqi in rosa, lo escluderei. Basic è stato bloccato, Kamara piace ma la concorrenza è tanta».