Casadei Lazio, Pedullà rivela: «I biancocelesti non mollano di un centimetro. Si poteva chiudere prima, ma…». La situazione

Casadei Lazio, le parole dell’esperto di calciomercato sulla situazione del giocatore. I dettagli

Queste sono le parole dell’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sulla situazione Casadei-Lazio.

PAROLE- “La Lazio non molla di un centimetro per Casadei. È stato un pomeriggio convulso, la presenza dell’intermediario dell’operazione a Torino ha scatenato un inferno mediatico. Non ci sono dubbi che il Torino ci abbia provato e ci stia provando, ma la Lazio resta dentro e sta continuando ad andare avanti con lo scambio dei documenti con immutata fiducia. Certo, avrebbe potuto chiudere qualche giorno fa, da giovedì scorso si sente in vantaggio e ieri abbiamo aggiunto che il club biancoceleste aveva ricevuto i documenti dal Chelsea, migliorando l’offerta di un milione (da 12 a 13) con il 25 per cento da futura vendita. Oggi la Lazio è andata avanti, l’offerta migliore è la sua, ci sono tormentoni di calciomercato che vanno giudicati a fine corsa, ma i contatti per Casedei in biancoceleste sono proseguiti senza soluzione di continuità. Ora il cavallo Lazio deve tagliare il traguardo, l’unica cosa che conta…“