Calciomercato Lazio, parte l’assalto dello United a Milinkovic: all-in sul serbo. Ma il tempo… – ESCLUSIVA

Si potrebbe riaprire in modo clamoroso la trattativa tra Lazio e Manchester United per Milinkovic-Savic

Le prossime ore potrebbero diventare molto calde in casa Lazio. Il mercato sta per regalare l’ennesimo colpo di scena e solo il tempo potrà dirci come andrà a finire. Il Manchester United sta preparando un vero e proprio assalto a Milinkovic-Savic. Gli inglesi sono rimasti spiazzati dal clamoroso rifiuto di Bruno Fernandes, che in giornata avrebbe fatto sapere (dopo settimane di trattative) di preferire l’offerta del Tottenham. Un ‘no’ che rovina i piani dei Red Devil a quattro giorni dalla chiusura del mercato (prevista per l’8 agosto in Inghilterra, ndr). Ora lo United non ha molte alternative: puntare tutto su Milinkovic. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nelle prossime ore alcuni emissari del club inglese presenteranno alla Lazio un’offerta ufficiale per il centrocampista serbo.

CORSA CONTRO IL TEMPO – Un’offerta da 75 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili (circa 10 milioni, ndr). Ora tutto però è nelle mani della Lazio, anche perchè visto il poco tempo a disposizione per organizzare un trasferimento del genere, non sono permessi tentennamenti o controproposte. La dirigenza biancoceleste dovrà prendere una decisione definitiva sul futuro di Milinkovic: venderlo subito allo United o aspettare ancora qualche settimana per capire se da altri club europei può arrivare l’offerta ‘irrinunciabile’ da 100 milioni. Un rischio che alla fine potrebbe portare – per la felicità di tutti i tifosi biancocelesti – anche a una permanenza del Sergente nella Capitale per almeno un altro anno. Decisiva sarà anche la volontà del serbo e del suo entourage, che continuano a restare in buoni rapporti con la dirigenza capitolina. Le prossime quindi saranno ore decisive per il futuro di Milinkovic e per il mercato della Lazio.