Calciomercato, Bruno Fernandes spiazza lo United: l’ex Sampdoria vuole il Tottenham

Bruno Fernandes, vicino al trasferimento nel Manchester United, avrebbe spiazzato tutti manifestando la volontà di trasferirsi nel Tottenham

Arrivano novità sul trasferimento di Bruno Fernandes tra le fila del Manchester United. L’affare tra i ‘Red Devils’ e lo Sporting Lisbona per l’ex Sampdoria sembrava essere ben indirizzato al punto che la chiusura sarebbe dovuta arrivare dopo la Supercoppa portoghese. Secondo quanto riporta il Mail on Sunday, invece, il giocatore avrebbe spiazzato tutti manifestando qualche dubbio sull’operazione con il club inglese, ammettendo di voler proseguire la propria carriera in Premier League, ma non con lo United, bensì nel Tottenham. Da comprendere se i ‘Diavoli rossi’ rilanceranno per convincere il calciatore, oppure lasceranno perdere e, dando inizio ad una trattativa lampo, vireranno su qualcun’altro, magari Milinkovic.