Dia verso la partenza! Sirene francesi per il classe ’96: l’indiscrezione

Boulaye Dia verso la cessione, la Lazio vuole procedere con questa scelta. Il ragazzo piace in Francia: la situazione

Le grandi manovre in casa biancoceleste entrano in una fase cruciale, delineando scenari sorprendenti per il reparto offensivo. Al centro dei pensieri della società c’è il destino di Boulaye Dia, arrivato nella Capitale con ben altre aspettative ma ora inserito stabilmente nella lista dei partenti. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, la strategia del club è già tracciata: la prima mossa prevede l’obbligo di riscatto definitivo del cartellino dalla Salernitana per una cifra bloccata a 11,3 milioni di euro. Soltanto dopo aver completato questo adempimento burocratico a inizio luglio, gli operatori di mercato si metteranno al lavoro per trovare una nuova sistemazione al centravanti.

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L’interesse della Ligue 1 per Boulaye Dia

Il futuro del calciatore africano potrebbe essere nuovamente in Francia, un campionato che conosce alla perfezione e dove mantiene un’ottima reputazione. Le indiscrezioni della stampa sportiva confermano che diversi club di prima fascia in Ligue 1 si sono già mossi per chiedere informazioni sul classe 1996. A fare da traino a questo forte interessamento sono i bellissimi ricordi lasciati dal bomber durante la sua precedente e fortunata esperienza con la maglia dello Stade Reims. Oltralpe ci sarebbero società pronte a mettere sul piatto una proposta economica vicina ai 15 milioni di euro, somma che permetterebbe alla società capitolina di realizzare persino una preziosa plusvalenza.

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L’esclusione dai Mondiali per Boulaye Dia

A spingere le parti verso una separazione immediata è soprattutto la profonda delusione maturata per il rendimento sul campo. Le ultime stagioni del centravanti si sono rivelate gravemente insufficienti, caratterizzate da pochissimi gol e da costanti difficoltà nell’adattarsi ai dettami tattici della squadra. Questo drastico calo di rendimento ha avuto ripercussioni pesantissime anche a livello internazionale: l’attaccante ha infatti perso il posto nella Nazionale del Senegal, subendo la clamorosa bocciatura della mancata convocazione per i Mondiali 2026. La cessione definitiva rappresenta la soluzione ideale per consentire al ragazzo di rigenerarsi lontano dall’Italia e alla Lazio di finanziare i prossimi innesti.