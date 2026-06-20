Gila sempre più vicino al Napoli, svolta per il futuro: accordo verbale e fiducia crescente

Gila Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis accelera per accaparrarsi il centrale della Lazio e prepara il colpo in difesa. Ecco cosa filtra

Il futuro di Mario Gila entra in una fase sempre più calda. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui social, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo verbale con il calciatore della Lazio, mettendo sul tavolo una proposta importante: cinque anni di contratto per convincere il centrale a sposare il progetto azzurro. Un passaggio non ancora definitivo, ma significativo, perché conferma la volontà del club campano di muoversi con decisione prima di affondare il colpo anche con la società biancoceleste.

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Gila Napoli, prima l’intesa col giocatore e poi l’assalto alla Lazio

La strategia del Napoli appare chiara: costruire prima una base solida con Mario Gila, per poi presentarsi al tavolo con la Lazio con maggiore forza negoziale. Gli azzurri, infatti, avrebbero lavorato negli ultimi giorni soprattutto sui dettagli dell’accordo personale con il difensore, considerato un profilo adatto per rinforzare il reparto arretrato. La sensazione, ora, è che il club partenopeo voglia trasformare rapidamente questa intesa verbale in un’operazione concreta, cercando il punto d’incontro con la dirigenza laziale.

Gila, resta da convincere Lotito dopo le ultime resistenze

Il nodo principale resta però legato alla posizione di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, dopo le resistenze emerse nell’ultimo periodo, non avrebbe ancora dato l’apertura definitiva alla cessione. Il Napoli, però, conserva fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo con il club biancoceleste, forte della disponibilità già incassata dal giocatore.

La trattativa, dunque, sembra destinata a entrare in una fase decisiva, con gli azzurri pronti a insistere per chiudere un’operazione ritenuta strategica.

Gila Napoli, una trattativa che può cambiare il mercato azzurro

L’eventuale arrivo di Mario Gila rappresenterebbe un segnale importante per il mercato del Napoli, chiamato a rinforzare la propria struttura difensiva con un innesto di affidabilità e prospettiva. Per la Lazio, invece, l’uscita del giocatore aprirebbe inevitabilmente riflessioni sul reparto e sulle eventuali mosse in entrata. Tutto dipenderà dalla disponibilità di Claudio Lotito ad abbassare il muro e ad accettare la proposta azzurra!

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