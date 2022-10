Calciomercato Lazio: Parisi o Valeri per la fascia. Non tramonta il sogno Ilic

Calciomercato Lazio: Parisi o Valeri per la fascia biancoceleste e non tramonta il sogno Ilic

Mancano più di due mesi alla sessione invernale di calciomercato ma la Lazio sta già pensando a come accontentare le richieste dell’allenatore. L’obiettivo dichiarato è quello del terzino sinistro. Il tecnico ne vorrebbe uno vero, di ruolo, per evitare di continuare a dover adattare Marusic e Hysaj. Il club biancoceleste ha sempre gli occhi puntati su Fabiano Parisi dell’Empoli. Il difensore dell’Under 21 viene valutato da Corsi circa 10 milioni ma il prezzo del cartellino potrebbe aumentare in base al rendimento del giocatore e all’eventuale concorrenza. Sul classe 2000 c’è anche l’interesse della Fiorentina che, però, in questo momento parte dietro alla Lazio che nel mese di gennaio potrebbe sferrare l’affondo decisivo.

L’alternativa più credibile porta il nome di Emanuele Valeri. È tifoso laziale da sempre, farebbe carte false per tornare a casa. La Cremonese lo valuta 8 milioni ma anche in questo caso i rapporti sono cordiali e la Lazio potrebbe anche giocarsi la carta Escalante, ora in prestito con diritto di riscatto ai grigiorossi. Infine Ilic, vecchio pallino del centrocampo ma può arrivare solo se esce uno tra Luis Alberto o Basic. Lo riporta Il Tempo.