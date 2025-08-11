Calciomercato Lazio, l'ex obiettivo si allontana: il nome cercato dai capitolini...

Il calciomercato Lazio vede sfumare l’obiettivo accostato prima del blocco delle trattative? Ecco di cosa si tratta, i dettagli

La situazione dei terzini in casa Fiorentina continua a essere al centro delle riflessioni della squadra di Stefano Pioli. In particolare, l’attenzione è focalizzata su Fabiano Parisi, che attualmente ricopre il ruolo di riserva di Robin Gosens sulla fascia sinistra.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, all’inizio dell’estate la Lazio aveva mostrato un interesse concreto per Parisi, tanto da avanzare una richiesta ufficiale per il giocatore. Sembrava che la trattativa potesse concretizzarsi senza troppi intoppi, ma successivamente il mercato in entrata della Lazio si è fermato, causando una battuta d’arresto e di fatto bloccando il trasferimento.

Nonostante le voci di mercato, l’ex difensore dell’Empoli non sembra rientrare pienamente nei piani di Pioli, che sembra preferire Gosens come titolare sulla fascia sinistra. Nonostante ciò, la dirigenza viola ha scelto di mantenere Parisi in rosa per il momento, lasciando la porta aperta a un possibile trasferimento solo in un secondo momento, qualora dovessero presentarsi opportunità concrete. Nel frattempo, un altro giovane terzino, Fortini, sembra pronto a partire in prestito. Il ragazzo ha infatti ricevuto numerose richieste sia da club italiani che esteri, che apprezzano il suo talento e vedono in lui un potenziale futuro su cui investire.

In sintesi, il mercato della Lazio ha subito una battuta d’arresto per quanto riguarda il rinforzo sulla fascia sinistra, con la mancata acquisizione di Parisi che potrebbe influire sulle strategie future della società biancoceleste. La Fiorentina, dal canto suo, mantiene il controllo su un giocatore che, pur non essendo titolare, potrebbe essere una risorsa importante in futuro. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, con Parisi che, al momento, resta a Firenze, mentre la Lazio cercherà alternative per completare il proprio reparto difensivo.