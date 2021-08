Calciomercato Lazio, Palombi ai saluti: c’è l’Alessandria

Simone Palombi è vicinissimo ai saluti e a lasciare la Lazio. Sull’attaccante c’è il forte pressing dell’Alessandria

Simone Palombi è uno dei tanti esuberi in casa Lazio. L’attaccante, dopo le sue esperienze alla Cremonese e al Pisa, è pronto a salutare ancora una volta i biancocelesti.

Infatti, come riportato da AlfredoPedullà.com, il 25enne è a un passo dall’Alessandria, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche da consegnare a mister Longo. La trattativa potrebbe entrare nel vivo in questi giorni, ossia poco prima del via del campionato.