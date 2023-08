Calciomercato Lazio: Lotito è scatenato, colpo dalla Fiorentina se parte Basic. Pronta un’altra operazione per la mediana

La doppia operazione Pellegrini-Rovella con la Juventus potrebbe non essere l’ultima del calciomercato Lazio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport se si troverà una destinazione per Toma Basic, servirà un altro centrocampista. In questo senso si sta valutando Antonin Barak della Fiorentina.