Calciomercato Lazio, oggi possibile chiusura per Jony allo Sporting

Calciomercato Lazio, oggi possibile incontro tra Lazio e Sporting Gijon per chiudere l’affare Jony: regna grande ottimismo

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il trasferimento di Jony allo Sporting Gijon. Come riporta La Nuova Espana, il calciatore ha svolto ieri le visite mediche superandole senza problemi e ora si trova in un hotel in attesa della risoluzione dell’affare.

Previsto nel pomeriggio un incontro tra gli spagnoli, emissari della Lazio e gli agenti del giocatore per sistemare gli ultimi dettagli burocratici: regna grande ottimismo e il trasferimento non sembra essere in discussione.