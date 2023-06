Calciomercato Lazio, dalla Spagna: offerto un gioiello del Real Madrid

Calciomercato Lazio, dalla Spagna rilanciano la candidatura di Reinier: il classe 2002 è stato offerto ai biancocelesti

Importante indiscrezione rilanciata dalla Spagna e ripresa dal Corriere dello Sport sul calciomercato Lazio. Come riferito da AS ed Espn, Ai biancocelesti, così come all’Atalanta, sarebbe stato offerto Reinier, talento brasiliano classe 2002 del Real Madrid e attualmente in prestito al Girona.

Come riferito dal suo agente Bertolucci, il ragazzo rimarrà in Europa. Nasce trequartista ma agisce come seconda punta o ala.