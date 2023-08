Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per il centrocampo. Ma Sarri...

Calciomercato Lazio, nelle ultime ore ai biancocelesti è stato proposto anche Klaassen: no di Sarri. Tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, nelle ultime ore al calciomercato Lazio è stato offerto Klaassen, centrocampista 30enne dell’Ajax.

Il calciatore però, pur piacendo a livello tecnico a Sarri, è stato bocciato dall’allenatore per lo stesso motivo per cui Guendouzi viene preferito a Samardzic: più che di un interno di palleggio, la Lazio, secondo Sarri, ha bisogno di un mediano fisico che faccia legna in mezzo al campo.