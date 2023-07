Calciomercato Lazio, enigma Immobile. E la Lazio fissa la deadline

Calciomercato Lazio, in casa biancoceleste c’è da risolvere l’enigma legato a Ciro Immobile: Lotito fissa la deadline per l’attaccante

In casa Lazio c’è da risolvere la grana legata al futuro di Ciro Immobile. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, il centravanti non è rimasto insensibile alle due offerte da circa 35 milioni di euro arrivate da Al Shabab e Al-Wheda.

Lotito ha però fissato una deadline: l’attaccante dovrà prendere una decisione entro il 28 luglio per poter dare modo ai biancocelesti di pianificare l’eventuale sostituzione.