Zielinski-Lazio, si accelera: il polacco apre a Sarri

Calciomercato Lazio, Piotr Zielinski ha messo in standby le proposte dall’Arabia Saudita e dà precedenza a Sarri: la situazione

Come riferito dal Corriere dello Sport, Piotr Zielinski resta in pole come sostituto di Milinkovic-Savic per il calciomercato Lazio.

Il polacco ha messo in standby le offerte dall’Arabia Saudita e ha aperto a Sarri: Lotito ha proposto 20 milioni di euro più bonus con De Laurentiis che al momento ne chiede 30. Ci sono i margini per trattare.