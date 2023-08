Calciomercato Lazio, ore calde per Guendouzi: offerta ufficiale di Lotito

Calciomercato Lazio, Guendouzi supera Samardzic nei desiderata di Sarri: prima offerta ufficiale di Lotito al Marsiglia

Matteo Guendouzi è il nome del calciomercato Lazio per il centrocampo di Maurizio Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore del Marsiglia è considerato l’ideale per dare filtro e copertura in mezzo al campo.

Nella giornata di ieri Lotito ha inviato la prima offerta ai francesi, prestito con obbligo condizionato al verificarsi di determinate condizioni sulla base di 15 milioni di euro. La cifra soddisfa il Marsiglia che però vorrebbe l’obbligo garantito. Col calciatore invece c’è una bozza di accordo per un quinquennale da 2.5 milioni di euro. Sarri potrebbe avere presto il suo mediano.