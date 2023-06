Calciomercato Lazio, tentazione francese per Luis Alberto! Cosa succede

Calciomercato Lazio, importante offerta dalla Francia per Luis Alberto: Lotito vuole resistere e programma l’incontro

Pericolo dalla Francia per il calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana infatti, il club biancoceleste avrebbe ricevuto un’offerta da 12 milioni di euro da un top club francese (si ipotizza il Marsiglia) per Luis Alberto, per il quale sarebbe stato messo sul piatto un ingaggio da 3 milioni di euro netti.

Lotito non ci sta e vuole blindarlo. A tal proposito ha fissato per oggi l’incontro con i suoi manager. Sul calciatore resta vivo anche l’interesse del Newcastle.