Cska Mosca Muriqi, Tare ammette: «Abbiamo ricevuto un’offerta»

Igli Tare, DS della Lazio, ha ammesso l’esistenza di un’offerta del CSKA Mosca per Muriqi: i dettagli della proposta dei russi

Si accende la pista Muriqi-CSKA Mosca. Intervenuto ai microfoni di Sport24, il DS della Lazio Igli Tare ha ammesso di aver ricevuto un’offerta proprio dalla società russa per il kosovaro:

«Abbiamo ricevuto un’offerta dalla Russia, non posso dire altro». La proposta sarebbe basata su un prestito oneroso da 2.5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato ad otto milioni. Una proposta che i biancocelesti avrebbero accettato a differenza dello stesso Muriqi che nonostante un ingaggio più alto di quello attuale alla Lazio preferirebbe il ritorno in Turchia o l’esperienza in Inghilterra. Le prossime ore si preannunciano infuocate.