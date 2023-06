Lazio-Zielinski, c’è un grosso ostacolo: Sarri decisivo? Ultime

Calciomercato Lazio, Piotr Zielinski resta in cima alla lista degli obiettivi di Maurizio Sarri: ostacolo ingaggio per il polacco

Piotr Zielinski resta un obiettivo primario per il centrocampo della Lazio della prossima stagione.

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’ingaggio da 4.5 milioni di euro rappresenta un forte ostacolo per il calciomercato biancoceleste (e per lo stesso Napoli che avrebbe proposto una cifra al ribasso per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024). Il rapporto con Sarri potrebbe spingere il ragazzo al rivedere leggermente al ribasso le proprie pretese.