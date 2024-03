Calciomercato Lazio, Tudor vuole lui in attacco! Avviso a Fabiani: «Prendimelo per giugno»

Calciomercato Lazio, Tudor ha le idee chiare per l’attacco della prossima stagione: a Fabiani ha chiesto il Cholito Simeone

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha cominciato le prime manovre per quanto riguarda la prossima stagione, quella che potrebbe essere la prima senza Ciro Immobile.

Il grande obiettivo di Igor Tudor è Simeone del Napoli, già allenato dal croato a Verona nella stagione 2021-2022 quando realizzò 18 gol. Il club partenopeo l’ha riscattato a giugno scorso per 18 milioni di euro e dunque andrebbe trovata una quadra per una punta che era stata vicina al club biancoceleste proprio prima del passaggio in Campania. Dal canto suo Simeone avrebbe aperto al trasferimento a Formello.