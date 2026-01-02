Calciomercato Lazio, spunta un nuovo profilo per l’attacco: piace Panichelli dello Strasburgo

Calciomercato Lazio, idee nuove per il reparto offensivo: nel mirino anche Panichelli dello Strasburgo. Le ultimissime

La Lazio è già al lavoro per trovare il sostituto di Valentín Castellanos. Per il trasferimento del Taty al West Ham manca soltanto l’annuncio ufficiale: l’attaccante argentino ha salutato Formello ed è in viaggio verso Londra. Dalla sua cessione il club biancoceleste incasserà circa 30 milioni di euro, una cifra che verrà reinvestita immediatamente per rinforzare il reparto offensivo.

Tra i profili valutati dalla dirigenza non ci sono soltanto Giacomo Raspadori — seguito con decisione anche dalla Roma — e Mikel Oyarzabal. Secondo Sky Sport, nella lista dei possibili eredi è stato inserito anche Joaquin Panichelli, centravanti argentino classe 2002 di proprietà dello Strasburgo e rivelazione dell’attuale stagione di Ligue 1.

Panichelli, accostato negli ultimi mesi anche al Milan, sta vivendo un’annata di grande crescita: finora ha messo a segno 10 gol in 23 presenze complessive, per un totale di 1.655 minuti tra campionato, Coupe de France e Conference League. Un profilo giovane, in ascesa e con margini importanti, che la Lazio sta monitorando con attenzione.

