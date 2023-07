Mercato Lazio, l’esterno viene dall’Olanda? C’è l’ok di Sarri

Calciomercato Lazio, viste le difficoltà per arrivare a Berardi risale con prepotenza Karlsson dell’AZ Alkmaar

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio potrebbe tornare su un vecchio obiettivo per quanto riguarda gli esterni d’attacco. Viste le difficoltà per arrivare a Berardi, nelle ultime ore ha ripreso corpo l’idea Karlsson dell’AZ Alkmaar.

La valutazione di 15 milioni di euro del club olandese e uno stipendio di poco al di sotto dei 2 milioni di euro rendono l’affare possibile: è già arrivato l’ok di Sarri.